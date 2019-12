Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Einbruchdiebstahl

Bingen (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, den 13.12.2019, 15.00 Uhr und Sonntag, den 15.12.2019, 19.00 Uhr wurde in 55424 Münster-Sarmsheim in der Talstraße ein Wohnungseinbruch begangen. Unbekannte Täter hebelten am rückwärtigen Bereich des Gebäudes ein Fenster auf und konnten so ungehindert Zugang in das Anwesen gelangen. Es wurden Schmuck und Bargeld entwendet.

Es werden Zeugen gesucht, die Angaben bzgl. Tatzeit, Täter, Fahrzeug oder sonstige Auffälligkeiten machen können.

