Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht

Zotzenheim (ots)

Zeugen gesucht: Zwischen Samstag, den 14.12.2019, 20.00 Uhr und Sonntag, den 15.12.2019, 10.30 Uhr ereignete sich in 55576 Zotzenheim in der Wiesbachstraße ein Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer befuhr mit einem unbekannten Kraftfahrzeug die Kreuznacher Straße. Dann bog er nach links in die Wiesbachstraße ein. Bei dem Abbiegen kam der Unfallverursacher von der Straße ab und kollidierte mit dem Gartenzaun eines Anwesens. Der Zaun wurde hierdurch beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann sachdienliche Hinweise hierfür geben?

