Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Tageswohnungseinbrüche in Weiler

Bingen (ots)

In dem Zeitraum 14. auf den 15.12.2019 ereigneten sich in Weiler zwei Tageswohnungseinbrüche. Bei beiden Objekten wurde das gesamte Haus durchsucht und durchwühlt. Die jeweiligen Besitzer waren bei den Taten nicht im Haus und können letztendlich keine Angaben zu Tätern/Tatfahrzeuge etc. machen. Ein Objekt wurde in der "Hochstraße", dass andere Objekt in der Straße "Zum Kellerpfad" angegangen. Entwendet wurde Bargeld und Schmuck. Die Polizei bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise, gerade im Bezug auf verdächtige Fahrzeuge und Personen, die sich in den zuvor genannten Straßen oder in Weiler selbst aufgehalten haben. Die Polizei Bingen ist unter der 06721-9050 jederzeit erreichbar.

