Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Diebstahl aus einem PKW in Nähe des Hauptbahnhofs

Bingen (ots)

Ein Passant meldet einen geparkten Pkw Audi Q 3 mit eingeschlagener Seitenscheibe auf dem DB-Parkplatz des Binger Hauptbahnhofs. Vor Ort kann festgestellt werden, dass der Innenraum durchsucht wurde. Ob etwas entwendet wurde kann zunächst nicht festgestellt werden, da der Halter nicht erreicht werden konnte. Nach erfolgter Spurensuche und Sicherung des PKW werden die entsprechenden polizeilichen Maßnahmen eingeleitet. Als Tatzeit kommt der Samstag, 14.12.2019, ca. 08.30 Uhr in Frage. Zeugen wenden sich bitte an ihre Polizei in Bingen unter der bekannten Telefonnummer 06721-9050.

