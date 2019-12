Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: versuchter Einbruchsdiebstahl

Welgesheim (ots)

12.12.2019, 03.28 Uhr

Am 12.12.2019, 03.28 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruchsalarm für das Gelände eines Entsorgungsunternehmens gemeldet. Vor Ort wurde ein Loch im Zaun festgestellt, ein Schweißgerät war in unmittelbarer Nähe abgestellt. Von den Tätern fehlte jede Spur. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell