Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Trunkenheitsfahrt nach Weihnachtsmarktbesuch

Oberdiebach (ots)

Am Samstag, den 07.12.2019, kam es gegen 23:21 Uhr nach einem Weihnachtsmarktbesuch zu einer Trunkenheitsfahrt. Ein 57-jähriger Fahrzeugführer geriet im Vorfeld mit mehreren Besuchern in Streit und verließ den Weihnachtsmarkt anschließend mit seinem PKW. Die Weiterfahrt wurde durch Augenzeugen des Vorfalls verhindert. Der alkoholisierte Fahrzeugführer wurde an seiner Wohnanschrift durch die Polizei aufgesucht. Hierbei versuchte er zu flüchten, was jedoch nicht gelang. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

