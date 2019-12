Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Körperverletzung nach Nikolausfeier

Bingen am Rhein (ots)

Am Samstag, den 07.12.2019, wurde gegen 21:44 Uhr der Polizei in Bingen eine Körperverletzung in einer Kneipe mitgeteilt. Während einer alljährlich statt findenden Nikolausfeier wurden drei bislang unbekannte und flüchtige Männer aufgrund ihres Verhaltens vom Veranstalter der Feier verwiesen. Kurze zeit später erschienen die Männer erneut in der Lokalität. Während eines anschließenden Streits wurde mit einem vor dem Lokal abgestellten Rollator auf den Veranstalter eingeschlagen, bis dieser verletzt zu Boden ging. Durch Eingreifen zwei unbeteiligter Passanten konnte eine weitere Auseinandersetzung verhindert werden. Hierbei wurden diese ebenfalls leicht verletzt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer: 06721-905100.

