Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Nach Ladendiebstahl folgt Körperverletzung

Weiler bei Bingen am Rhein (ots)

Am Samstag, den 07.12.2019, entwendeten gegen 18:31 Uhr zwei junge Männer diverse alkoholische Getränke aus einem Einkaufsmarkt bei Weiler. Hierbei wurden die Täter durch eine Kassiererin beobachtet und anschließend gestellt. Noch bevor die Polizei, zwecks Anzeigenaufnahme vor Ort erschien, geriet man in Streit, in dessen Folge einer der beiden Männer die Kassiererin mit der flachen Hand in das Gesicht schlug.

