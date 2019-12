Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Gestohlener PKW aufgefunden

Bingen-Bingebrück, Grundschule (ots)

Ein am späten Abend des 18.11.19 im Burggraben in Bingen entwendeter PKW Opel Corsa B, Farbe blau, mit BIN-Kennzeichen, wurde am 05.12.2019 auf dem Parkplatz an der Grundschule in Bingen-Bingerbrück aufgefunden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und wird vor Herausgabe an den Eigentümer noch spurentechnisch untersucht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell