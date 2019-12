Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfall mit Personenschaden, 2 Fahrzeugführer unter Alkoholeinwirkung

Gemarkung Gensingen, L 400 (ots)

04.12.2019, 21.55 Uhr

Auf der Rückfahrt von einem Einsatz in Sankt Johann stellten die Beamten ein Trümmerfeld von Fahrzeugteilen auf der L 400, zwischen Welgesheim und der Auffahrt zur B 41, fest.

Vor Ort stellte sich heraus, dass insgesamt 3 Fahrzeuge die L 400 in Richtung Gensingen befuhren. Aufgrund eines Geschwindigkeitstrichters reduzierte der Fahrer des ersten Fahrzeuges seine Geschwindigkeit. Der Fahrer des nachfolgenden PKW erkannte dies zu spät und fuhr auf. Auch der Fahrer des dritten Fahrzeuges reagierte zu spät und fuhr auf den mittleren PKW auf. An allen Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf zirka 40.000 EUR belaufen. Bei 2 Fahrern stellten die Beamten deutlichen Atemalkohol fest. Alkoholtests wiesen bei dem 30 jährigen Fahrer des mittleren PKW 1,88 Promille und bei dem 24 jährigen Fahrer des letzten Fahrzeuges 1,32 Promille aus. Die beiden alkoholisierten Fahrer hatten zuvor am Training eines Männerballettes teilgenommen und dort Alkohol konsumiert. Beiden Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen, die Führerscheine wurden sichergestellt.

