Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfall mit Personenschaden

Gensingen, Einmündungsbreich B 41 und L 400 (ots)

04.12.2019, 17.40 Uhr

Ein 28 jähriger Fahrzeugführer befuhr die B 41 und wollte an der Anschlussstelle Gensingen nach links auf die L 400 in Richtung Sprendlingen abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Sprendlingen kommenden Fahrzeuges. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden leichtverletzt in Krankenhäuser eingeliefert.

