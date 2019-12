Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Einbruchsdiebstahl

Bingen-Dietersheim, Gartenanlage (ots)

03.12.2019, 10.37 Uhr

Am 03.12.2019, 10.37 Uhr, wurde festgestellt, dass in die Kleingartenanlage eingebrochen wurde. Entwendet wurden eine Wasserpumpe, eine Heckenschere und eine Motorsäge. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

