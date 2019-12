Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Tageswohnungseinbruch

Bingen, Dr.-Sieglitz-Straße (ots)

02.12.2019, 14.00 Uhr bis 18.10 Uhr

Die Abwesenheit einer Wohnungsinhaberin nutzten unbekannte Täter und verschafften sich Zutritt zu einem Anwesen in der Dr. Sieglitz-Straße. Die Wohnungsinhaberin konnte die über den Balkon flüchtenden Männer bei Eintritt in die Wohnung noch kurz wahrnehmen. Es wurden mehrere Schubladen durchwühlt. Nach ersten Feststellungen wurde Schmuck entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

