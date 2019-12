Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Diebstahl an Kraftfahrzeug

Bingen, Rochusberg, Rosergartenweg (ots)

30.11.2019, 12:45 Uhr, bis 01.12.2019, 13:00 Uhr

Bisher unbekannte Täter entwendeten an einem im Rosengartenweg abgestellten PKW ein Komplettrad. Offensichtlich wurden der oder die Täter bei der Tatausführung gestört und ließen von ihrem weiteren Vorhaben ab, nachdem sie auch an den anderen Felgen bereits die Radmuttern gelöst hatten. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

