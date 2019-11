Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Tageswohnungseinbruch

Sprendlingen, Bahnhofstraße (ots)

25.11.2019, 08.00 Uhr bis 22.25 Uhr

Die Abwesenheit eines Hauseigentümers nutzte ein bisher unbekannter Täter. An einem Anwesen in der Bahnhofstraße schlug der Unbekannte die Glasscheibe einer Terrassentür ein und gelangte so in das Einfamilienhaus. Es wurden Bargeld und zwei minderwertige Armbanduhren entwendet.

Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

