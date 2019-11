Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Betrunkene Autofahrerin streift Bordstein

Bingen (ots)

Am frühen Freitagabend, gegen 17:55 Uhr meldet eine Autofahrerin einen schwarzen Ford, der in Schlangenlinien von Kempten in Richtung Innenstadt fahre. Hierbei sei der PKW auch zweimal gegen die rechte Bordsteinkannte gestoßen und mehrmals auf die Gegenspur geraten. Ein entgegenkommender PKW-Führer musste sein Fahrzeug sogar abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Eine Streife der Polizei konnte den mittlerweile vor der Wohnanschrift geparkten PKW feststellen. In der Mittelkonsole konnte noch ein Weinrömer und mehrere angebrochene alkoholische Getränkeflaschen aufgefunden werden. Die Fahrerin konnte schließlich ermittelt werden. Ein Atemalkoholtest mit der 30-Jährigen ergab einen Wert von 1,17 Promille. Die Bingerin wurde zur Dienstelle sistiert, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell