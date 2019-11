Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfallflucht

Gensingen, Alexander-Bretz-Straße (ots)

16.11.2019, 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Am 16.11.2019 kam es in der Zeit von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr zu einer Unfallflucht in der Alexander-Bretz-Straße, auf dem dort gepflasterten Parkplatz der Deutschen Bahn. Das beschädigte Fahrzeug, ein Ford Kombi, Tourneo Courier, stand zum Unfallzeitpunkt in der zweiten Parkbucht vom Bahngebäude aus gesehen. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

