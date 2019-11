Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfall mit Personenschaden

Gemarkung Bacharach, Bundesstraße 9 (ots)

20.11.2019, 07.07 Uhr

Drei Fahrzeuge befuhren die Bundesstraße 9 hintereinander in Fahrtrichtung Koblenz. In Höhe "Kreuzbach" wurde das erste Fahrzeug abgebremst, da der Fahrer in eine Parkbucht einfahren wollte. Während das dahinter befindliche Fahrzeug ebenfalls abbremsen konnte, gelang dies dem Fahrer des dritten Fahrzeuges nicht und es kam zum Auffahrunfall. Fahrerin und Beifahrerin des mittleren Fahrzeuges erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

