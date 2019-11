Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz

Aspisheim (ots)

18.11.2019

Am 18.11.2019 wurde einer Anwohnerin in Aspisheim ein Paket durch einen Kurierdienst zugestellt. Nach Öffnung stellte die Frau fest, dass das Paket nicht für sie bestimmt war und brachte es zur Polizei. Im Paket befanden sich 6 Tütchen mit Marihuana. Der eigentliche Adressat konnte sehr schnell ermittelt werden. Gegen den in Aspisheim wohnenden 40 jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt eingeleitet.

