Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Tageswohnungseinbruch

Bingen-Dromersheim, Heckengasse (ots)

Feststellzeit: 17.11.2019

Am 17.11.2019, 20.13 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruch in ein Anwesen in der Heckengasse gemeldet. Bisher unbekannte hebelten im Verlauf des Nachmittages, oder in den frühen Abendstunden, ein Terrassenfenster auf und verschafften sich Zutritt zum Anwesen. Alle Zimmer wurden von den Tätern angegangen. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

