Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sachbeschädigung am Pkw durch Fußtritt

Bingen (ots)

Am Samstagabend gegen 19.15 Uhr kam es in der Hauptstraße in Oberheimbach zu einem Vorfall, bei dem einer Autofahrerin durch einen Fußtritt die Fahrzeugtür beschädigt wurde, nachdem sie ihre Fahrt in Folge zweier torkelnden Personen auf der Fahrbahn bis zum Stillstand ihres Fahrzeugs verringerte, um diese beim Vorbeifahren nicht zu gefährden. Bei dem alkoholisierten, ca. 190 cm und etwa 30-35 Jahre alten Mann könnte es sich um einem Matthias handeln, der zudem Schürfwunden im Gesicht habe. Hinweise zu dem Personen, insbesondere dem beschriebenen Mann nimmt hiesige Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell