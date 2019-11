Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Randalierer in Gewahrsam genommen

Bingen (ots)

In Folge einer Vielzahl nächtlicher Ruhestörungen und Randalen in der Ortslage Grolsheim musste ein 33 jähriger Gensinger in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Gewahrsam der Polizei Bingen verbracht werden. Der alkoholisierte Mann folge den Anweisungen der eingesetzten Beamten auch nach mehrmaligen Aufforderungen nicht, sein 44 jähriger Begleiter war einsichtiger und konnte nach Hause.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell