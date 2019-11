Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Diebstahl eines hochwertigen Fahrzeuges

Sprendlingen, Am Bettenheimer Hof (ots)

06.11.2019, 19.45 Uhr, bis 07.11.2019, 04.50 Uhr

In der Zeit vom 06.11.2019, 19.45 Uhr, bis 07.11.2019, 04.50 Uhr, wurde ein in der Straße "Am Bettenheimer Hof", Höhe Anwesen Nummer 83, abgestellter PKW Daimler Benz, AMG 43, mit MZ-Kennzeichen entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

