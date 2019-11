Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Zigarettenautomaten aufgebrochen, heiße Arbeit

Bingen-Sponsheim udn Grolsheim (ots)

Feststellungszeit 05.11.2019, 07.50 Uhr

Am 05.11.2019, 07.50 Uhr, wurde der Polizei durch einen Zeugen ein Automatenaufbruch in Bingen-Sponsheim, Pfarrer-Franz-Como-Straße, mitgeteilt. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Automat aufgeschweißt und das darin befindliche Geld sowie die Zigaretten entwendet wurden.

Im Rahmen der Streife wurde auch ein in der Straße "Im Simmerling" aufgeschweißter Automat festgestellt.

Zudem wurden am 05.11.2019 durch eine Aufstellerfirma ein versuchter Automatenaufbruch in Grolsheim, Aspisheimer Weg und vollendeter Aufbruch in der Dammstraße, per Fax angezeigt. In beiden Fällen handelte es sich ebenfalls um "heiße Arbeit". Seitens der Firma wurde als Tatzeit die Zeitspanne vom 21.10.2019 bis 04.11.2019 angegeben.

Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

