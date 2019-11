Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Diebstahl aus Fahrzeug

Bingen-Büdesheim, Nostadtstraße (ots)

Nacht vom 03.11.2019 auf 04.11.2019

In der Nacht vom 03.11.2019 auf 04.11.2019 wurden aus einem in der Nostadtstraße, Höhe Anwesen Nummer 36, geparkten PKW Golf mit BIN Kennzeichen, zwei Gelbeutel mit Bankkarten und Ausweispapieren entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell