Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Wohnungsbrand in Bingen-Kempten

Bingen (ots)

Heute Mittag gegen 13:52 Uhr wurde die Polizei Bingen zu einem Wohnungsbrand in der Straße "An der Römervilla" in Bingen-Kempten angefordert. Beim Eintreffen der Streife schlugen bereits Flammen aus den Fenstern des Erdgeschosses. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr nahm umgehend die Löscharbeiten vor. Trotz des schnellen Eingreifens entstand ein Gebäudeschaden von ca. 100.000 Euro. Das Haus ist derzeit aufgrund der Brandeinwirkung nicht bewohnbar. Glücklicherweise wurden durch den Brand keine Bewohner verletzt.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell