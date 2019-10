Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Brand eines Wohnwagens und einer angrenzenden Holzbaracke

Bingen (ots)

Brandmeldung am Sonntagmorgen gegen 06.55 Uhr führte zum Einsatz in die Gemarkung Bingen-Dromersheim. Gegenüber des ehemaligen Bahnhofes an der Bahntrasse befindet sich im Feld eine bewaldete Fläche. Ein dort stehender Wohnwagen stand plötzlich in Flammen. Der dort lebende 42jährige Mann zog sich beim Betreten des Brandortes Brandverletzungen zu und wurde nach Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik nach Ludwigshafen geflogen. Lebensgefahr besteht nicht für den Mann nach Angaben des Notarztes vor Ort. Der Wohnwagen und ein Holzschuppen fielen den Flammen zum Opfer. Die Klärung zur Brandursache bedarf Ermittlungen durch die Kriminalpolizei. Löscharbeiten erfolgten durch die Feuerwehr Bingen.

