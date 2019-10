Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: versuchter Tageswohnungseinbruch

Horrweiler, Aspisheimer Straße (ots)

Am Freitag, den 25.10.19 befand sich der 16jährige Sohn der Hauseigentümer alleine zu Hause. Hier vernahm der wachsame Hund etwa gegen 19.45 Uhr ein Geräusch und schlug bellend an. Der Sohn begab sich mit dem Hund ins Erdgeschoß und bemerkt einen Taschenlampenschein auf der Terrasse. Er öffnet daraufhin die Tür und der Hund verjagt den dunkel gekleideten Einbrecher bellend vom Grundstück. Bei der Tatortaufnahme werden Hebelspuren an der Tür festgestellt, sowie ein aufgeschnittener Gartenzaun. Die Polizei Bingen bittet um Hinweise, wem ist in dem besagten Zeitraum eine Person aufgefallen, die nicht zum Ortsbild gehört, bzw. stand in der unmittelbaren Umgebung ein Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen. Anrufe unter 06721/9050 erbeten.

