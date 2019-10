Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Trauben widerrechtlich geerntet

Oberdiebach, Fürstenbergstraße (ots)

13.10.2019 bis 19.10.2019

In der Zeit vom 13.10.2019 bis 19.10.2019 wurden in der Gemarkung Oberdiebach, Weinbergslage Oberdiebacher Fürstenberg, Flur 24, Parzellen 139 und 140, widerrechtlich die Trauben durch unbekannte Täter von Hand abgeerntet. Die Weinbergsgrenze war jeweils am Endstickel mit blauem Band markiert. Der Weinberg liegt in der Verlängerung des Niehuisweges von der Fürstenbergstraße kommend. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

