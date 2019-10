Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Automatenaufbruch

Weiler, Mannesmannstraße (ots)

19.10.2019, 12.00 Uhr, bis 20.10.2019, 16.54 Uhr

In der Zeit vom 19.10.2019, 12.00 Uhr, bis 20.10.2019, 16.54 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter einen in der Mannesmannstraße befindlichen Zigarettenautomaten auf. Der Automat wurde aufgeschweißt und sämtliche Zigarettenpackungen entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell