Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Reifen auf Flohmarkt zerstochen

Bingen (ots)

Während eines Flohmarktbesuchs auf dem C&C-Gelände in Bingen-Sponsheim am 19.10.2019, zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr, wurden einer Besucherin alle vier Reifen zerstochen. Da die Luft nur schleichend entschwand, machte sich die Geschädigte zunächst auf den Heimweg. Auf der B9 stellte die Fahrerin eine "schwammige" Fahrweise fest, sodass sie die Fahrt abbrechen musste. Nachdem sie den PKW sicher aus dem Verkehr lenken konnte, bemerkte sie dass alle vier Reifen platt waren. Bei der Anzeigenaufnahme konnte die Polizei in allen vier Reifen winzig kleine Einstichlöcher feststellen. Sie ermittelt nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem oder den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bingen zu melden (Tel.: 06721-9050).

