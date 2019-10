Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bingen (ots)

Zwischen dem 16.10.2019 und dem 18.10.2019 befährt ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Grabenstraße in Bingen vermutlich in Richtung Rathausstraße. Beim Vorbeifahren touchiert der Unbekannte den am rechten Fahrbahnrand parkenden Hyundai am linken vorderen Radkasten. Dabei wird ein Stück der Stoßstange des Hyundais abgerissen. Der Flüchtige verlässt die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Bingen (Tel.: 06721-9050)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell