Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Kleinkraftrad gestohlen

Bacharach, Blücherstraße (ots)

Nacht vom 12.09.2019 auf 13.09.2019

Am 14.09.2019 wurde der Diebstahl eines Kleinkraftrades Piaggio beanzeigt. Das Krad wurde in der Nacht vom 12.10.2019 auf 13.10.2019 von einem Parkplatz vor dem Anwesen Blücherstraße 227 entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell