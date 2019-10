Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht - Radfahrer gesucht

Bingerbrück (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr ereignete sich in der Koblenzer Straße in Bingerbrück ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Radfahrers. Nach Angaben des Beteiligten fuhr der Radfahrer unvermittelt vom Gehweg auf die Straße. Hier kam es zur Kollision mit dem Auto, woraufhin der Radfahrer stürzte. Offensichtlich unverletzt stand dieser wieder auf und entfernte sich in Richtung Prinzenkopfstraße von der Unfallstelle. Das E-Mountainbike war infolge eines verbogenen Hinterrads nicht mehr fahrbereit. Am Auto entstand geringer Sachschaden. Die Polizei Bingen sucht den Radfahrer. Bei diesem soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann mit kurzen, leicht gelockten, blonden Haaren und blauen Augen gehandelt haben. Er trug eine orangefarbene Jacke und eine braune Hose.

