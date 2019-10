Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Streit eskaliert - Körperverletzung

Bingen (ots)

Am Freitagmittag gegen 12:45 Uhr kam es an der Bushaltestelle in der Gerbhausstraße in Bingen zu einem Streit zwischen Jugendlichen. Vorausgegangen waren offensichtlich beleidigende Äußerungen seitens des 12-jährigen Tatverdächtigen. Dieser schlug dann schließlich mit der Faust zweimal zu und verpasste seinem 16-jährigen Opfer ein Kopfstoß. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt.

