Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Randalierer auf dem Binger Oktoberfest; Polizeibeamter beleidigt.

Bingen am Rhein (ots)

Am späten Samstagabend wurde die Polizei zum Binger Oktoberfest gerufen. Dort teilte die Security mit, dass man einen Gast aufgrund seines aggressiven Verhaltens der Festhalle verwiesen habe. Der Gast wolle dies jetzt nicht akzeptieren und kehre ständig zum Eingang zurück. Der 32-jährige Störenfried aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis reagierte auch auf Ansprache der Beamten uneinsichtig und aggressiv, so dass ihm letztlich ein Platzverweis ausgesprochen werden musste. Da er diesem nicht nachkam, wurde er bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen. Während des Einsatzes wurde einer der eingesetzten Polizeibeamten von einem unbeteiligten Oktoberfest-Besucher beleidigt. Gegen den 48-Jährigen Mann aus Bingen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

