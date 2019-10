Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Messerstecherei nach Streit auf der Kerb; Zeugenaufruf.

Bingen am Rhein (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gerieten auf der Büdesheimer Kerb zwei Personengruppen in Streit. Die Streitigkeit verlagerte sich in der Folge an den `Entenbach´, wo sie schließlich in einer wüsten Schlägerei endete, bei der auch Zaunpfähle und Gürtelschnallen als Waffen eingesetzt wurden. Einem Beteiligten wurden außerdem zwei Stichwunden, vermutlich durch ein Messer, zugefügt. Mögliche Zeugen des Vorfalls mögen sich bitte dringend bei der Polizei in Bingen melden. Tel. 06721-905100

