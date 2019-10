Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Auftreten eines Exhibitionisten in der Binger Fußgängerzone

Bingen am Rhein (ots)

Am Samstagmorgen gingen bei der Polizei mehrere Meldungen über einen Exhibitionisten in der Binger Fußgängerzone ein. Der Täter konnte durch die eintreffenden Streifen im Bereich Speisemarkt noch mit heruntergelassener Hose angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Der 22-jährige Täter ist in jüngster Vergangenheit bereits wegen ähnlich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten.

