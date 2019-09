Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Trunkenheitsfahrt

Sprendlingen (ots)

Am 28.09.2019 gegen 19.02 Uhr wird durch einen Zeugen eine Trunkenheitsfahrt in Sprendlingen in der St. Johanner Straße bei der Polizei gemeldet. Die eingesetzten Beamten können den verantwortlichen Fahrer antreffen und stellen fest, dass dieser erheblich unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,3 Promille. Aus diesem Grund wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell