Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Einbruch in Wagenausbesserungshalle im Park im Mäuseturm in Bingen

Bingen (ots)

Am 25.09.2019, wurde von bisher unbekannte Tätern, in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 22.30 Uhr, in die Wagenausbesserungshalle im Park im Mäuseturm eingebrochen. Zurzeit findet in der Wagenausbesserungshalle das alljährliche Binger Oktoberfest statt. Nach ersten Ermittlungen wurde eine Außenfenster ausgehebelt, um so in das Innere der Halle zu gelangen. Darüber hinaus wurde ein in der Halle befindlicher Crêpes-Stand aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde, konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend festgestellt werden.

Hinweise auf die bisher unbekannten Täter an die Polizei Bingen.

