Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Diebstahl aus Bus

Bingen, Stadtbahnhof (ots)

24.09.2019, 11.15 Uhr bis 11.45 Uhr

Am 24.09.2019, 11.15 Uhr, stellte ein Busfahrer seinen Bus im Bereich des Stadtbahnhofs ab. Der Fahrer verschloss den Bus und kehrte zu diesem gegen 11.45 Uhr zurück. Er stellte fest, dass die Türen geöffnet waren und die Einnahmen in Höhe von 50EUR entwendet wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Türen von einem bisher unbekannten Täter über den Notschalter geöffnet wurden. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

