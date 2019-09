POL-PIBIN: verhinderte Trunkenheitsfahrt

Polizeiinspektion Bingen

24.09.2019, 10.15 Uhr

Am 24.09.2019, 10.15 Uhr, wurde der Polizei eine bewusstlose Person in einem Fahrzeug in der Gemarkung Trechtingshausen gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 48 jähriger in seinem Fahrzeug seinen Rausch ausschlief. Ein Alkoholtest wies einen Wert von 2,31 Promille aus. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern. Eine Fahrt unter Alkoholeinwirkung zum Auffindeort konnte nicht nachgewiesen werden.

