Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Einbruch in Gaststätte in der Binger Innenstadt

Bingen (ots)

Angestellte der Gaststätte stellten bei Arbeitsbeginn am Samstagnachmittag fest, dass in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Gaststätte eingebrochen wurde. Es wurde die gesamten Tageseinnahmen vom Vortag entwendet.

