POL-PIBIN: Unfall mit Personenschaden, Rollerfahrer verstorben

18.09.2019, 02.00 Uhr

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 15 jähriger mit einem in Sprendlingen entwendeten Roller die Alexander-Bretz-Straße in Gensingen. Nach Passieren des Bahnhofgeländes geriet er mit dem Roller nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Durch den Sturz zog sich der 15 jährige schwerste Verletzungen zu. Er verstarb an der Unfallstelle.

