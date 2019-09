Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfallflucht

Bingen (ots)

Am Freitag, 13.09.2019, gegen 12:15 Uhr, streift ein unbekanntes Fahrzeug eine Mauer in der Friedhofstraße in Bingen am Rhein, beschädigt diese und entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Flüchtigen könnte es sich nach derzeitigen Ermittlungsstand um einen roten Kastenwagen gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise auf ein entsprechendes Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bingen am Rhein zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell