Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Diebstahl aus Rohbau

Badenheim, Am Karlsbach (ots)

10.09.2019, 21.30 Uhr, bis 11.09.2019, 10.00 Uhr

Bisher unbekannter Täter hebelte ein Fenster eines Rohbaus in der Straße "Am Karlsbach" auf und entwendete eine Außensprechanlage. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

