Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Mülltonnenbrand

Bingen, Schloßbergstraße (ots)

10.09.2019, 02.20 Uhr

Bisher unbekannter Täter setzte mehrere in der Schloßbergstraße, Höhe Anwesen 23, abgestellte Mülltonnen in Brand. Der Brand konnte durch Kräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand kein Gebäudeschaden. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell