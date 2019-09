Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: versuchtes Raubdelikt

Bingen-Kempten, Grabenstraße (ots)

08.09.2019, 21.10 Uhr

Am 08.09.2019, 21.10 Uhr, klopfte eine zunächst unbekannte Person an der Tür eines Anwesens in der Grabenstraße. Nachdem der 49 jährige Wohnungsinhaber öffnete, wurde er von dem Täter, der eine Axt mitführte, zur Geldherausgabe aufgefordert. Der Täter führte mit der Axt Schlagbewegungen in Richtung des Geschädigten durch, der jedoch ausweichen konnte. Dem Geschädigten gelang es, den Täter wieder vor die Tür zu drücken und diese zu verschließen. Der Täter schlug dann mit der Axt auf den Briefkasten ein und flüchtete. Der Geschädigte erkannte in dem Täter einen früheren Mitbewohner. Am 09.08.2019, 07.20 Uhr, konnte der Tatverdächtige in Bingen ermittelt und festgenommen werden. Da gegen ihn bereits ein Haftbefehl aus anderer Sache vorlag, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach verbracht. Der Geschädigte zog sich durch seine Ausweichbewegungen eine 8cm lange Schürfwunde zu.

