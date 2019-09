Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: E-Bikes entwendet

Bingen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Bingen auf einem Parkplatz des Hotels am Rhein insgesamt drei hochwertige E-Bikes entwendet. Die Fahrräder waren auf einem Trailer abgeschlossen hinterlassen worden. Es handelt sich um schwarze Mountainbikes der Marke BH-Bikes. Hinweise bitte an die Polizei Bingen.

