Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Brand in Wohnhaus

Bingen-Büdesheim (ots)

Am Samstagmittag gegen 14:00 Uhr wurde die Feuerwehr, aufgrund starker Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus in Bingen-Büdesheim, alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten den Brandherd schnell ausmachen. Offensichtlich war ein Küchenherd in Brand geraten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Hausbewohner wurden in Sicherheit gebracht. Es entstand kein Gebäudeschaden. Dennoch wurden drei Hausbewohner mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert. Warum der Herd in Brand geriet ist nun Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

